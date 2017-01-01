Світоліна програла Квітовій у півфіналі турніру в Брісбені
- Сьогодні, 16:39
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Розсилка
Українка зупинилася за крок від першого фіналу сезонуПерша ракетка України Еліна Світолінане змогла вийти до фіналу престижного турніру в Брісбені.
В 1/2 турніру українка у двох сетах поступилася шостій ракетці світу Петрі Квітовій з Чехії – 2:6, 4:6.
Можливо, наша тенісистка не встигла як слід відновитися після вчорашньої перемоги над першою ракеткою світу, німкенею Анжелік Кербер.
У фіналі турніру Квітова битиметься з француженкою Алізе Корне, яка в півфіналі зустрічалася з іспанкою Гарбіньє Мугурусою. Мугуруса відмовилася від продовження поєдинку після п'яти геймів при рахунку 1:4 на користь Корне.
Джерело: segodnya.ua