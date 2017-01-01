Світоліна програла Квітовій у півфіналі турніру в Брісбені

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Українка зупинилася за крок від першого фіналу сезону

Перша ракетка Українине змогла вийти до фіналу престижного турніру в Брісбені.

В 1/2 турніру українка у двох сетах поступилася шостій ракетці світу Петрі Квітовій з Чехії – 2:6, 4:6.

Можливо, наша тенісистка не встигла як слід відновитися після вчорашньої перемоги над першою ракеткою світу, німкенею Анжелік Кербер.

У фіналі турніру Квітова битиметься з француженкою Алізе Корне, яка в півфіналі зустрічалася з іспанкою Гарбіньє Мугурусою. Мугуруса відмовилася від продовження поєдинку після п'яти геймів при рахунку 1:4 на користь Корне.

Джерело: segodnya.ua