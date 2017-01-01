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    Світоліна програла в першому ж матчі в Маямі

    • Сьогодні, 11:21
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    Десята ракетка світу українка Світоліна поступилася американці Бетані Маттек-Сендс

    Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна(№10 у світі) не змогла вийти до третього раунду турніру WTA Premier Mandatory в Майамі (США).

    У матчі другого раунду Світоліна, посіяна під дев'ятим номером, поступилася американській тенісистці Бетані Маттек-Сендс з рахунком 5:7, 4:6. Після завершення першого сету матч було перервано через дощ.

    Нагадаємо, що перше коло турніру в Майамі Світоліна пропускала як сіяна.

    Це перша перемога Маттек-Сендс над Світоліною. Американка також уперше з 2015 року здобула перемогу над гравцем топ-10.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Еліна Світоліна
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