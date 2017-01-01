Світоліна виграла найбільший турнір в кар'єрі

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Українка в напруженому фіналі в Римі здолала Симону Халеп

Перша ракетка України і 11-й номер світового рейтингу українкавиграла один з головних грунтових турнірів сезону категорії WTA Premier 5 в Римі, в фіналі обігравши румунку Симону Халеп, що займає четверте місце в світовому рейтингу, з рахунком 4: 6, 7: 5 , 6: 1.

Матч тривав 2 години 9 хвилин. За цей час українка зробив три ейси, допустила п'ять подвійних помилок і реалізувала сім з 11-ти брейк-поінтів. Халеп в цій грі двічі подала навиліт, чотири рази помилилася при введенні м'яча в гру і взяла п'ять подач українки.

Початок матчу залишився за Халеп, яка зробила брейк в п'ятому геймі, а потім зміцнила перевагу ще однією перемогою на чужій подачі і повела 5: 2. Один з ключових моментів поєдинку трапився у восьмому геймі матчу, коли румунка невдало оступилася і підвернула ногу. Допомоги лікаря після цього епізоду спортсменка не потребувала, однак Симона почала помітно обережна в переміщеннях і тут же програла свою подачу, а потім і гейм на чужій. при рахунку 5: 4 Халеп все таки змогла подати на сет, багато в чому скориставшись помилками Світоліної.

Другий сет почався з обміну брейками, проте перевага в грі все більше переходила до українки, яка, до того ж, постійно вела в рахунку. Ближче до кінця партії румунка титанічними зусиллями змогла вирівняти становище - 5: 5, однак, подаючи при рахунку 5: 6, не змогла впоратися з тиском і не перевела гру на тай-брейк - 5: 7.

У третій партії боротьби не вийшло. Світоліна, яка була більш свіжа після того, як провела всього п'ять геймів в півфіналі проти Гарбінє Мугуруса, відразу заволоділа перевагою, в той час, як Халеп багато помилялася. Досить швидко Світоліна повела 3: 0, а після переходу, де у Халеп був останній шанс повернутися в гру, рахунок став 5: 0. Через хвилювання Світоліної перед подачею на перемогу на турнірі Халеп все ж взяла гейм престижу, але партію було вже не врятувати - 1: 6.

Світоліна виграла найбільший турнір в своїй кар'єрі, який близький за своїм статусом до турніру Великого Шолома. Перемога в ньому принесла українці 900 рейтингових очок і 461 тисячу євро призових.

Вже в понеділок Світоліна повернеться в топ-10 світового рейтингу і очолить Чемпіонську гонку. У цьому сезоні перемога в Римі стала вже четвертим титулом для українки і другим - на турнірі категорії Premier 5. Перша в кар'єрі така перемога для Світоліної відбулася в Дубаї, крім того в цьому році до них були додані ще менш значущі International в Тайбеї і Стамбулі. За кількістю титулів в сезоні українка є лідером в Туре.



Наступним турніром для Світоліной стане другий Grand Slam сезону - Roland Garros.

Джерело: xsport.ua