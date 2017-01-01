Світоліна виграла п'ятий турнір в кар'єрі

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Наша тенісистка перемогла на змаганнях Taiwan Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру серії WTA International - Taiwan Open.

У фінальному поєдинку наша тенісистка у двох сетах обіграла китаянку Пен Шуай - 6: 3, 6: 2.

Для Світоліної - це п'ята в кар'єрі перемога на турнірах WTA. Раніше вона вигравала змагання в Баку (Баку, 2013 і 2014 рік), Марракеш (2015), Куала-Лумпур (2016).