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    Світоліна виграла п'ятий турнір в кар'єрі

    • Сьогодні, 11:20
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    Наша тенісистка перемогла на змаганнях Taiwan Open

    Перша ракетка України Еліна Світоліна  стала переможницею турніру серії WTA International - Taiwan Open.

    У фінальному поєдинку наша тенісистка у двох сетах обіграла китаянку Пен Шуай - 6: 3, 6: 2.

    Для Світоліної - це п'ята в кар'єрі перемога на турнірах WTA. Раніше вона вигравала змагання в Баку (Баку, 2013 і 2014 рік), Марракеш (2015), Куала-Лумпур (2016).

    Джерело: segodnya.ua
    теніс Еліна Світоліна
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