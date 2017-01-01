Світоліна вийшла у півфінал змішаного розряду на Australian Open
- Сьогодні, 16:12
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За вихід у фінал українсько-австралійська пара посперечається з американсько-колумбійським дуетомУкраїнська тенісистка Еліна Світоліна зіграє в півфіналі змагань в змішаному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії.
У чвертьфіналі Світоліна разом з австралійцем Крісом Гучьоне повинні були зустрітися з першими сіяними - американцями Бетані Маттек-Сендс і Майком Брайаном, але останні відмовилися від подальшої участі в турнірі.
За вихід у фінал українсько-австралійська пара посперечається з американсько-колумбійським дуетом Спірс-Сабал.
Нагадаємо, на попередньому етапі змагань Світоліна та Гучьоне пробилися в наступне коло також завдяки неявці суперників.
Джерело: УНН