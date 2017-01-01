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    Тарас Степаненко: Головне, щоб фінал Кубка проти «Динамо» пройшов без провокацій

    • Сьогодні, 18:00
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    Півзахисник «Шахтаря» сподівається, що у середу всі будуть думати про футбол - гравці, тренери і судді

    Гравці донецького «Шахтаря» Максим Малишев та Тарас Степаненко поділилися очікуваннями від матчу проти «Динамо» у фіналі Кубка України.

    Півзахисник гірників Максим Малишев:

    «Звичайно, всі розуміють важливість цієї гри і налаштовуються дуже серйозно. Ми хочемо виграти Кубок і будемо робити все для цього. Як вийде – покаже гра. Успіх команди – у згуртованості. Ми всі як єдине ціле – як на тренуваннях, так і в житті. Ми заряджені однією метою, тому ми йдемо з великим відривом в чемпіонаті, виграли золото. Але зараз у нас всі думки про Кубок, звичайно».

    Півзахисник «Шахтаря»  Тарас Степаненко:

    «Одне завдання на цей сезон ми виконали, головне – це виграти чемпіонат. Зараз у нас кубковий матч з принциповим суперником. Ми дуже серйозно готуємося і серйозно налаштовані. Зрозуміло, що в Харкові зараз наша домашня арена, думаю, багато людей приїде з Донбасу і буде повний стадіон. Зрозуміло, що такий клуб, як «Динамо» ставить перед собою максимальні цілі і буде грати на перемогу, але і ми хочемо поповнити колекцію трофеїв для «Шахтаря». Грають дві команди – два гранди українського футболу, і має бути хороший матч. Головне, щоб поєдинок пройшов без провокацій, щоб всі думали про футбол: гравці, тренери, судді... Вболівальники від цього тільки виграють» .

    Джерело: Футбол

    футбол Кубок України «Динамо» «Шахтар»
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