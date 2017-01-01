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    Телеканал «2+2» відмовився показувати футбольні матчі чемпіонату України

    • Сьогодні, 13:20
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    Компанія «1+1 Медіа» вирішила скасувати показ 13 матчів Прем'єр-ліги у цьому сезоні на телеканалі «2+2»

    Трансляція 13 матчів Прем'єр-ліги здійснюватиметься на телеканалі УНІАН і на сайті «ТСН.Проспорт».

    У 19-му турі «2+2» покаже лише гру «Зоря» – «Динамо», яка відбудеться в суботу, 25 лютого. Раніше повідомлялося про відсутність в ефірній сітці матчу «Чорноморець» – «Карпати».

    Нагадаємо, «1+1 Медіа» володіє правами на показ домашніх матчів «Динамо», «Дніпра», «Волині», «Карпат», «Чорноморця» і «Зорі».

    Джерело: sportarena.com
    футбол «Динамо»
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