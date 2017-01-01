Телеканал Showtime переплутав братів Кличків
- Сьогодні, 11:17
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Американці не визначилися, кто ж з братів вийде в рингАмериканський канал Showtime допустив ляп напередодні бою Володимира Кличка (64-4, 53 КО) проти Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО). На рекламному постері, випущеному спеціально під цей поєдинок, дизайнери сплутали двох українських боксерів і замість Володимира помістили зображення почесного чемпіона WBC Віталія Кличка.
Постер анонсує два бої, які телеканал покаже 22 і 29 квітня. В цю суботи глядачі зможуть поспостерігати за боєм Андре Берто проти Шона Портера, а ще через тиждень - за поєдинком Кличко проти Джошуа. Причому якщо вірити Showtime, британцеві протистоятимуть і Володимир (зображений на фото зверху), і Віталій (на фото нижче).
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Нагадаємо, що канал Showtime має діючий контракт з Ентоні Джошуа. Володимир Кличко пов'язаний угодою з іншим американським медіа - HBO. Обидва телеканалу спільно показуватимуть бій українця і британця.
Джерело: xsport.ua