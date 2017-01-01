Тенісистка Світоліна програла у першому матчі 2017-го

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Українка в дуеті з італійкою Еррані поступилися на турнірі в Брісбені.

У Брісбені (Австралія) стартував перший турнір сезону-2017 в WTA-tour, де свій перший матч у новому році програла українка Еліна Світоліна, повідомляє офіційний сайт змагань. Українка в парі з Сарою Еррані з Італії поступилися Саманті Стосур (Австралія) і Чжан Шуай (Китай) - 6:1, 4:6, 5:10.

Українсько-італійський дует більш ніж впевнено почав матч, дозволивши суперницям виграти лише один гейм у першому сеті. Однак, в подальшому суперниці вирівняли гру і зуміли зробити зайвий брейк у другій партії.

Третій сет складався з одного гейму до 10 очок, де вдача була на боці Стосур і Шуай. Таким чином, Світоліна вибула з боротьби в парному розряді і зможе зосередитися на іграх в одиночці.

У ніч на 2 січня 14-а ракетка світу і найкраща тенісистка України проведе матч проти олімпійської чемпіонки Ріо-2016 Моніки Пуіг. У свою чергу, Еррані зіграє з іншою представницею України - Лесею Цуренко.







Джерело: УНІАН