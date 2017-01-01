Тимощук залишиться «Почесним громадянином Луцька»

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Екс-півзахисник збірної України Анатолій Тимощук не втратить звання «Почесного громадянина міста Луцька»

Рішення прийняли під час позачергової сесії Луцької міської ради.

Пропозиція надійшла від виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Поліщука, який запропонував зняти це питання з порядку денного. Свою пропозицію він пояснив регламентом міської ради, в якому зазначено, що позбавляти такого звання можуть за умови, якщо суд виніс людині вирок за скоєний злочин.

Більшістю депутатів була підтримана ця пропозиція.

Нагадаємо, ультрас «Волині» створили петицію про позбавлення екс-півзахисника збірної України Анатолія Тимощука звання «Почесного громадянина Луцька». Петиція набрала необхідну кількість голосів і була винесена на голосування до міської ради.

Вболівальники з обуренням сприйняли нову роботу Анатолія, який став тренером в російському «Зеніті».

Джерело: ТСН