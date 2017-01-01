Тренер Кличка: Володимир ще не прийняв рішення про своє майбутнє



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наставник Володимира Кличка Джонатон Бенкс повідомив, що боксер ще не прийняв рішення про свої подальші дії

Тренер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі 41-річного українця Володимира Кличка Джонатон Бенкс повідомив, що Володимир ще не прийняв рішення про те, чи залишається він у боксі, і якщо залишається, то чи буде проводити реванш з Ентоні Джошуа, повідомляє Boxingnews.

«Я б не став виключати жодного з варіантів - бою-реваншу, спроби завоювати титул WBC або WBO, або ж відходу з боксу. Я спілкувався з Володимиром сьогодні, але він все ще переповнений емоціями, а в такому емоційному стані такі рішення не приймаються», - сказав Джонатон Бенкс.

Нагадаємо, Володимир Кличко поступився Ентоні Джошуа на стадіоні «Вемблі» 28 квітня технічним нокаутом в 11-му раунді.





