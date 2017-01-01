Тренер українського чемпіона дуже болісно відреагував на своє звільнення

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Джеймс Алі Башир ображається на Олександра Усика

Колишній тренер чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі Джеймс Алі Башир розповів про роботу з Олександром Усиком і проблемах під час останнього тренувального табору. Про це йшла мова під час його інтерв'ю "BaylorIC TV".

- Все змінилося після того, як Усик став чемпіоном світу. Те, що ставлення Усика до мене з якихось причин змінилося, я зрозумів з розмови з Клімасом. Це було під час зустрічі в Києві. Я прийшов на зустріч, але її початок чомусь затягувався. Я запитав у Егіса про мету цієї зустрічі, і він відповів: "Ваше звільнення". Звільнення? Як так? З Усиком на цю тему тоді поспілкуватися серйозно не вдалося, він обіграв всю цю ситуацію як жарт, - розповів Башир.

На його думку, Усик схильний до зовнішнього впливу в особі Егіса Клімаса.

- Для мене не проблема сам той факт, що мене замінили. Проблема в тому, як це зробили. Наприклад, на зважуванні перед боєм з Мчуну мені не дозволили стати поруч з Усиком. За мої 45 з гаком років в боксі я ніколи не бачив нічого подібного! Ось це мені страшенно не сподобалося. В той момент я відчув себе чужинцем. Вперше мені не дозволили стати разом зі своїм бійцем, якого я готував до бою, і якиму я мав секундувати в бою. Також мені не дозволили тейпувати руки свого бійця, перед боєм. Теж вперше в моїй кар'єрі. Презирство і неповага по відношенню до мене - ось як це виглядало, - обурився Башир.

Проблеми, за словами Башира, стали помітні під час останнього тренувального табору.

- Якщо описати коротко, то можна сказати, що я відчув, що Усик віддаляється від мене. Саме тоді, в Каліфорнії, вперше за весь час роботи з Усиком мені хотілося швидше закінчити цей тренувальний збір і виїхати додому. Тому що атмосфера в таборі була не такою, як раніше, - додав Башир.

Також він зазначив, що відносини з Усиком були хорошими і проблема полягає лише в тому, як вони розлучилися.

- Ображений я на Усика за те, що він вирішив звільнити мене? Ні, це робочий процес. А ось за що є образа, так це за те, що він не ставав на мій захист, коли до мене ставилися з неповагою, як з тієї фотосесією на зважуванні перед боєм з Мчуну. Адже він міг би сказати: а де мій тренер? А ну-ка давайте його сюди! З Усиком вийшло так, що він називав мене своїм батьком, але не став на мій захист, коли до мене проявили неповагу. І я впевнений, що Усик, що б він не говорив на публіку, в глибині душі зрозуміє, що він був неправий, і в чому він був неправий, - заявив Башир.