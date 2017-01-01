Тренер збірної Хорватії Чачіч: Україна заслуговує поваги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після призначення Шевченка у збірної України справи пішли добре, вважає тренер хорватської команди

Головний тренер збірної Хорватії Анте Чачіч прокоментував майбутній матч відбірного турніру на ЧС-2018 проти збірної України, повідомляє Isport. «Після призначення Шевченка у збірній України справи пішли добре, команда жодного разу не програла. Українці компактно захищаються, добре виходять з оборони в атаку, відмінно взаємодіють в центрі поля. Це заслуговує поваги. Незважаючи на це, збірна Хорватії проти жодного суперника не шукає виправдань», – заявив Чачіч в інтерв'ю офіційному сайту Хорватського футбольного союзу.

Матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня в Загребі. Початок гри о 21.45 за київським часом.

Джерело: УНІАН