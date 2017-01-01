Тренери збірних України пройдуть стажування в «Челсі»

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко організує стажування в англійському клубі «Челсі» для тренерів національних команд

Українські фахівці прибудуть до Англії вже в травні. Там тренери в рамках стажування зможуть ознайомитися з інфраструктурою та роботою клубної академії, а також подивитися на роботу першої команди під керівництвом Антоніо Конте, з яким була досягнута попередня домовленість.

Нагадаємо, в матчі відбіркового етапу ЧС-2018 збірна України в Загребі поступилася команді Хорватії з рахунком 0:1. Єдиний гол у поєдинку на «Максимірі» забив екс-гравець «Дніпра» Нікола Калініч.

Після п'яти турів збірна України знаходиться на третьому місці в групі, пропустивши вперед Хорватію та Ісландію.

Наступний матч кваліфікації підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 червня на виїзді проти збірної Фінляндії.