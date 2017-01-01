У Бразилії футболіста заарештували просто під час матчу
- Сьогодні, 17:57
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Гравця звинувачують у викраденні людей з метою викупу
Нападника «Сапукайенсі» Марлона Натанаеля було затримано поліцією під час матчу чемпіонату Гаушу.
21-річний гравець, який був на лаві запасних своєї команди, на 15-й хвилині зустрічі був заарештований у зв'язку з чотирма ордерами, що були у поліцейських. Натанаеля звинувачують у крадіжках, вимаганні та викраденні людей з метою викупу.
«Я – футболіст, я все заперечую. Подивіться, хто я – я футболіст, а не злочинець», – заявив затриманий по дорозі до автомобіля поліції.
Джерело: Сегодня