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    У Бразилії футболіста заарештували просто під час матчу

    • Сьогодні, 17:57
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    Гравця звинувачують у викраденні людей з метою викупу

    Нападника «Сапукайенсі» Марлона Натанаеля було затримано поліцією під час матчу чемпіонату Гаушу.

    21-річний гравець, який був на лаві запасних своєї команди, на 15-й хвилині зустрічі був заарештований у зв'язку з чотирма ордерами, що були у поліцейських. Натанаеля звинувачують у крадіжках, вимаганні та викраденні людей з метою викупу.

    «Я – футболіст, я все заперечую. Подивіться, хто я – я футболіст, а не злочинець», – заявив затриманий по дорозі до автомобіля поліції.

    Джерело: Сегодня

    футбол арешт Бразилія
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