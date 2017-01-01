У ФФУ пройдуть позачергові вибори президента

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Чинний глава ФФУ Андрій Павелко заявив, що федерацію очікує процес реогранізації і зміни Статуту

Конгрес ФФУ прийняв рішення провести позачергові вибори президента ФФУ. Вони відбудуться не пізніше 1 липня цього року. Про це на брифінгу розповів глава ФФУ Андрій Павелко. Також він додав, що вже висунув свою кандидатуру на участь у виборах. «Вибори пройдуть щодо правил нинішнього Статуту ФФУ, до прийняття нового Статуту.

З сьогоднішнього дня вже можна висувати кандидатури на вибори. Що стосується мене, то я вже висунув свою кандидатуру. Буде багато претендентів? Подивимося. Це частина процесу реорганізації ФФУ. Закон України, який був виданий у 2013 році на 5 років, був присвячений реорганізації всіх громадських організацій.

В рамках цього треба провести повну реорганізацію шляхом ліквідації старої громадської організації і створенням нової з повною передачею прав і майна. Повна організація буде в руках ГО «Федерація футболу України». У нас є завдання продовжувати обраний шлях і досягати стратегічних цілей, досягнення яких поставлено раніше. Сьогодні ми чули про досягнення в багатьох сферах, і я сподіваюся, в найближчому майбутньому багато речей будуть зроблені вперше, а робота у федерації стане ще краще», — сказав Павелко.







Джерело: sportarena.com