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    У ФІФА не бачать підстав для перенесення з Росії чемпіонату світу з футболу 2018 року

    • Сьогодні, 11:50
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    Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не бачить підстав для перенесення з Росії чемпіонату світу 2018 року

    ФІФА не буде переносити з Росії чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про це в Санкт-Петербурзі заявила генеральний секретар ФІФА Фатма Самура.

    «Процес вибору країни-господаря чемпіонату світу був справедливим, і немає жодних причин, щоб забрати цю подію з Росії. ФІФА зробила все можливе, щоб уникнути бойкоту, і ми досягли успіху в цьому», – цитує Самуру radiosvoboda.org.

    У Санкт-Петербурзі вона відвідала розрахований на 68 тисяч глядачів новозбудований футуристичний стадіон. На цій арені в 2017 році відбудуться відкриття та фінальні ігри Кубка Конфедерацій, а в 2018 році – матчі чемпіонату світу.

    Джерело: Радіо Свобода

    футбол ФІФА
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