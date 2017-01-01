У ФІФА не бачать підстав для перенесення з Росії чемпіонату світу з футболу 2018 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не бачить підстав для перенесення з Росії чемпіонату світу 2018 року

ФІФА не буде переносити з Росії чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про це в Санкт-Петербурзі заявила генеральний секретар ФІФА Фатма Самура.

«Процес вибору країни-господаря чемпіонату світу був справедливим, і немає жодних причин, щоб забрати цю подію з Росії. ФІФА зробила все можливе, щоб уникнути бойкоту, і ми досягли успіху в цьому», – цитує Самуру radiosvoboda.org.

У Санкт-Петербурзі вона відвідала розрахований на 68 тисяч глядачів новозбудований футуристичний стадіон. На цій арені в 2017 році відбудуться відкриття та фінальні ігри Кубка Конфедерацій, а в 2018 році – матчі чемпіонату світу.

Джерело: Радіо Свобода