У Лізі Європи команда Коноплянки пройшла команду Шахова

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Віідбулися три матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

«Сент-Етьєн» приймав на своєму полі «Манчестер Юнайтед». Зустріч проходила на стадіоні «Жеффруа-Гишар» і завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0. Перший матч завершився перемогою англійців (3:0). Таким чином, «Манчестер Юнайтед» вийшов в 1/8 фіналу.

В іншому матчі цієї ж стадії, який проходив паралельно, «Шальке-04» на своєму полі зіграв унічию з грецьким клубом ПАОК – 1:1. Після перемоги в першій грі з рахунком 3:0 німецька команда за сумою двох зустрічей також вийшла до наступної стадії турніру. Відзначимо, що в складі ПАОКа весь матч провів екс-півзахисник «Дніпра» і гравець збірної України Євген Шахов. Його візаві і український екс-одноклубник Євген Коноплянка не потрапив до заявки на матч.

У ще одному матчі російський «Краснодар» в Стамбулі зіграв унічию, 1:1 з місцевим «Фенербахче». Росіяни удома минулого четверга обіграли турків. Отож, вони продовжують боротьбу в Лізі Європи. «Краснодар» вперше у своїй історії зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи.