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    У наступному сезоні УПЛ гратимуть 12 клубів

    • Вчора, 23:54
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    Кількість команд-учасниць Української Прем'єр-ліги в сезоні 2017/18 залишиться незмінною

    У Києві відбулося засідання щодо кількості учасників нового сезону української Прем'єр-ліги.

    Офіційно прийняте рішення, що в турнірі-2017/18 гратиме 12 команд, як і у поточному сезоні. Формат УПЛ розглядатимуть пізніше. Нагадаємо, що цього сезону формат має два етапи.

    На першому були традиційні два кола, на другому – команди розбилися на дві "шістки" і також проводять два кола, але вже у своїх підгрупах.


    Джерело: ТСН

    футбол спорт
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