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    У найближчі вихідні в Лос-Анджелесі пройде традиційний щорічний Міжнародний турнір з художньої гімнастики

    • Сьогодні, 23:19
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    Ганна Різатдінова в турнірі LA Lights 2017 участі не братиме

    Від України на турнір поїхали дві юніорки: срібний призер Чемпіонату України серед юніорок Влада Никольченко (2002 р.н.) і переможниця Спартакіади Вікторія Онопрієнко(2003 р.н.)

    У категорії сеньорок Україну представлять досвідчена Вікторія Мазур, чемпіонка України серед юніорок Олена Дьяченко, яка з цього року перейшла в категорію сеньорок, а також срібний призер Кубка України Яна Ярош.

    Конкуренцію нашим граціям складуть кращі гімнастки збірної Білорусі.

    Переможниця минулорічного турніру Ганна Різатдінова участь в змаганнях не прийме.

    Турнір не транслюватиметься.

    Джерело: sport.ua

    художня гімнастика
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