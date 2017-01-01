У найближчі вихідні в Лос-Анджелесі пройде традиційний щорічний Міжнародний турнір з художньої гімнастики
- Сьогодні, 23:19
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Розсилка
Ганна Різатдінова в турнірі LA Lights 2017 участі не братимеВід України на турнір поїхали дві юніорки: срібний призер Чемпіонату України серед юніорок Влада Никольченко (2002 р.н.) і переможниця Спартакіади Вікторія Онопрієнко(2003 р.н.)
У категорії сеньорок Україну представлять досвідчена Вікторія Мазур, чемпіонка України серед юніорок Олена Дьяченко, яка з цього року перейшла в категорію сеньорок, а також срібний призер Кубка України Яна Ярош.
Конкуренцію нашим граціям складуть кращі гімнастки збірної Білорусі.
Переможниця минулорічного турніру Ганна Різатдінова участь в змаганнях не прийме.
Турнір не транслюватиметься.
Джерело: sport.ua