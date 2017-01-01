У Росії дискваліфікували гравця, якого спочатку штовхнув, а потім вилучив арбітр

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Футболіст заробив червону картку за те, що відповів на провокацію рефері

Нападаючий клубу Другої ліги Росії (в групі «Юг») «Армавір» Андрій Мязін дискваліфікований на шість місяців за поштовх арбітра. Цікаво, що рефері сам спровокував футболіста поштовхом.

На 72-й хвилині зустрічі проти «Ротора» (2:1) головний арбітр Сергій Смирнов зафіксував гру рукою у 29-річного футболіста, чим викликав невдоволення з боку гравця.

Мязін підійшов до судді, висловлюючи претензії, за що отримав поштовх плечем, а потім жовту картку. Гравець грудьми зробив поштовх у відповідь, після чого був вилучений.

Джерело: Сегодня