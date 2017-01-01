У суперника Ломаченка забрали чемпіонський титул

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На кону бою українця з Джейсоном Сосою буде лише пояс WBO

Президент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Жілберто Хесус Мендоса на прес-конференції, що відбулася 15 лютого, оголосив про те, що організація досягла великих успіхів в усуненні зайвих титулів. На даний момент в 8 з 17 вагових категорій у WBA залишилося по одному чемпіону. Днями титул регулярного чемпіона світу WBA в першій легкій вазі звільнив Джейсон Соса.

На 8 квітня у Соси запланований поєдинок з чемпіоном світу за версією WBO Василем Ломаченко, і раніше передбачалося, що бій буде носити статус об'єднавчого.

"14 лютого Джейсон Соса звільнив свій титул. Ізраель Корралес залишається суперчемпіоном в цій ваговій категорії, не буде ніякого іншого чемпіона в цій вазі", – заявив Мендоса.