У збірної України перед матчем із Хорватією обійшлося без травмованих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна України підходить до матчу відбіркового етапу до чемпіонату світу – 2018 проти збірної Хорватії без травмованих футболістів

Про це заявив головний тренер національної команди Андрій Шевченко, передає сайт zbirna.com.

«На щастя, всі хлопці в строю. Кілька тренувань через простуду пропустив Руслан Малиновський, а Микола Морозюк і Тарас Степаненко випали з обойми буквально на один день», – повідомив Шевченко.

Окрім того, він підбив підсумки збору в Австрії і розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні матчу з хорватами. «Намагалися максимально корисно використати цей час, хлопці отримали багато інформації, було багато теорії і насичених тренувань. Те, що ми могли зробити, ми зробили, хоча завжди хочеться більшого. Залишилося зробити останні штрихи: провести передматчеве тренування і остаточно визначитися зі складом», – сказав тренер.

Наставник української збірної зазначив, що склад на гру буде визначено вже скоро, і висловив переконання, що для перевірки команди немає кращого суперника, ніж Хорватія. «Як я вже сказав, ні до кого немає питань, але найголовніше – це гра. Краще суперника, ніж Хорватія, для того, щоб перевірити команду, знайти неможливо. Результат для нас дуже важливий, але для мене велике значення має і сама гра. У п'ятницю ми зрозуміємо, чи можемо витримувати ритм у боротьбі з хорошим колективом, протиставити йому ту структуру гри, яка була у нас восени», – підсумував головний тренер національної збірної.

Після чотирьох турів відбіркового турніру до ЧС-2018 збірна України перебуває на другій сходинці у своїй групі, відстаючи від хорватів на два очки. Матч Хорватія – Україна відбудеться завтра, 24 березня, в Загребі. Початок зустрічі о 21:45.