Уейн Руні програв у казино 590 тисяч євро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зірка МЮ в якості VIP-гостя відвідує одне і те ж казино

Нападаючий МЮ Уейн Руні став регулярним відвідувачем казино. Як повідомляє The Sun, під час свого останнього візиту до грального закладу англієць програв 590 тисяч євро. Він проводив там час до глибокої ночі. За даними джерела, Руні в якості VIP-гостя відвідує одне і те ж казино, назва якого при цьому не розголошується.

Раніше Руні неодноразово був помічений в нічних клубах.

МЮ ніяк не реагує на подібні повідомлення.

Джерело: Сегодня