Україна хоче створити спільний хокейний чемпіонат з Білоруссю

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Україна та Білорусь вже в найближчому майбутньому створити спільний чемпіонат

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив про прагнення створити спільний хокейний чемпіонат з Білоруссю

«Ми зацікавлені у створенні такого турніру. Хокей з шайбою в Білорусі добре розвинений, є відповідна інфраструктура, в українському чемпіонаті виступають 6 команд, їм необхідна жорстка конкуренція, щоб підвищувати майстерність гравців, і спільні змагання здатні надати цю практику. Необхідно опрацювати це питання на рівні двох федерацій з виду спорту більш детально», - цитує Жданова БЄЛТА.

Варто відзначити, що участь в минулому розіграші Української хокейної ліги (ВХЛ) брали шість клубів, а чемпіоном став «Донбас».