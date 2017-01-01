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    Україна хоче створити спільний хокейний чемпіонат з Білоруссю

    • Сьогодні, 10:43
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    Україна та Білорусь вже в найближчому майбутньому створити спільний чемпіонат

    Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив про прагнення створити спільний хокейний чемпіонат з Білоруссю

    «Ми зацікавлені у створенні такого турніру. Хокей з шайбою в Білорусі добре розвинений, є відповідна інфраструктура, в українському чемпіонаті виступають 6 команд, їм необхідна жорстка конкуренція, щоб підвищувати майстерність гравців, і спільні змагання здатні надати цю практику. Необхідно опрацювати це питання на рівні двох федерацій з виду спорту більш детально», - цитує Жданова БЄЛТА.

    Варто відзначити, що участь в минулому розіграші Української хокейної ліги (ВХЛ) брали шість клубів, а чемпіоном став «Донбас».

    спорт
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