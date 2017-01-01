  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Україна назвала склад команди на чемпіонат Європи з дзюдо

    • Сьогодні, 21:44
    • Розсилка

    Чоловіча команда представлена в шести категоріях, жіноча - тільки в трьох

    Затверджений на посаді головного тренера збірної України з дзюдо Віталій Дуброва назвав склад національної команди на чемпіонат Європи-2017, який з 20 по 23 квітня пройде у Варшаві.

    Збірна України з дзюдо. Склад на чемпіонат Європи-2017

    чоловіки:
    66 кг - Георгій Зантарая, Богдан Ядов, Геворг Хачятрян (командні змагання)
    73 кг - Сергій Дребот, Артем Хомула, Дмитро Канівець (командні змагання)
    81 кг - Сергій Крівчач,
    90 кг - Кеджау Ньябалі, Вадим Синявський (командні змагання)
    100 кг - Олександр Романюк,
    + 100 кг - Яків Хаммо, Станіслав Бондаренко

    жінки:
    48 кг - Дар'я Білодід, Марина Черняк
    78 кг - Анастасія Турчин
    + 78 кг - Світлана Яремка, Єлизавета Каланіна

    У чоловічих змаганнях чемпіонату Європи Україна буде представлена у всіх категоріях крім однієї - 60 кг. У жіночому турнірі з семи категорій українок не буде відразу в чотирьох - 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг.

    Найбільш титулованими збірками у чоловіків є Георгій Зантарая (чемпіон світу 2009, призер ще чотирьох чемпіонатів світу, чемпіона Європи-2011) і Яків Хаммо (бронзовий призер чемпіонату світу-2015).

    Вперше на дорослому чемпіонаті Європи виступить 16-річна  Дарина Білодід - перша в історії дзюдоїстка, якій вдалося виграти в один рік золото на чемпіонатах Європи і по кадетам, і по юніорам. Обидва титулу вона взяла в 2016-м. У 2015-му Дарина виграла кадетський чемпіонат світу, а в березні 2017 го мегаталантлива спортсменка завоювала золото на своїх дебютних дорослих змаганнях - Кубку Європи в Празі. На чемпіонаті Європи 2016 в Казані збірна України виграла тільки одну медаль. Срібло тоді завоювала Світлана Яремка, яка потрапила і до складу на чемпіонат Європи-2017.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи дзюдо Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ