Україна назвала склад команди на чемпіонат Європи з дзюдо

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Чоловіча команда представлена в шести категоріях, жіноча - тільки в трьох

Затверджений на посаді головного тренера збірної України з дзюдо Віталій Дуброва назвав склад національної команди на чемпіонат Європи-2017, який з 20 по 23 квітня пройде у Варшаві.

Збірна України з дзюдо. Склад на чемпіонат Європи-2017

чоловіки:

66 кг - Георгій Зантарая, Богдан Ядов, Геворг Хачятрян (командні змагання)

73 кг - Сергій Дребот, Артем Хомула, Дмитро Канівець (командні змагання)

81 кг - Сергій Крівчач,

90 кг - Кеджау Ньябалі, Вадим Синявський (командні змагання)

100 кг - Олександр Романюк,

+ 100 кг - Яків Хаммо, Станіслав Бондаренко

жінки:

48 кг - Дар'я Білодід, Марина Черняк

78 кг - Анастасія Турчин

+ 78 кг - Світлана Яремка, Єлизавета Каланіна

У чоловічих змаганнях чемпіонату Європи Україна буде представлена у всіх категоріях крім однієї - 60 кг. У жіночому турнірі з семи категорій українок не буде відразу в чотирьох - 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг.

Найбільш титулованими збірками у чоловіків є Георгій Зантарая (чемпіон світу 2009, призер ще чотирьох чемпіонатів світу, чемпіона Європи-2011) і Яків Хаммо (бронзовий призер чемпіонату світу-2015).

Вперше на дорослому чемпіонаті Європи виступить 16-річна Дарина Білодід - перша в історії дзюдоїстка, якій вдалося виграти в один рік золото на чемпіонатах Європи і по кадетам, і по юніорам. Обидва титулу вона взяла в 2016-м. У 2015-му Дарина виграла кадетський чемпіонат світу, а в березні 2017 го мегаталантлива спортсменка завоювала золото на своїх дебютних дорослих змаганнях - Кубку Європи в Празі. На чемпіонаті Європи 2016 в Казані збірна України виграла тільки одну медаль. Срібло тоді завоювала Світлана Яремка, яка потрапила і до складу на чемпіонат Європи-2017.

Джерело: xsport.ua