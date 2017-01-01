Україна перемогла Росію у матчі за бронзу ЧЄ зі стрільби з лука
- Сьогодні, 19:25
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Українська жіноча команда лучниць стала бронзовими призерами чемпіонату Європи зі стрільби з лука у приміщенні (WAE), що проходить у ці дні у французькому місті Віттель
Українки у складі Вероніки Марченко, Анастасії Павлової та Лідії Січенікової у матчі за 3-є місце не лишили росіянкам жодних шансів, одержавши перемогу із сухим результатом 6:0.
Варто відзначити, що у фінальному поєдинку представниці Польщі здолали француженок – 6:2.
Джерело: НОК України