  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Україна перемогла Росію у матчі за бронзу ЧЄ зі стрільби з лука

    • Сьогодні, 19:25
    • Розсилка

    Українська жіноча команда лучниць стала бронзовими призерами чемпіонату Європи зі стрільби з лука у приміщенні (WAE), що проходить у ці дні у французькому місті Віттель

    Українки у складі Вероніки Марченко, Анастасії Павлової та Лідії Січенікової у матчі за 3-є місце не лишили росіянкам жодних шансів, одержавши перемогу із сухим результатом 6:0.

    Варто відзначити, що у фінальному поєдинку представниці Польщі здолали француженок – 6:2.

    Джерело: НОК України

    спорт стрільба з лука
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ