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П'ять вітчизняних клубів набрали в цілому 5,5 бала у рейтингову таблицю

Союз європейських футбольних асоціацій в п'ятницю оприлюднив новий клубний рейтинг, в якому Україна залишається на 8-му місці, повідомляє УЄФА.

П'ять українських клубів за сезон 2016/17 набрали 5,500 бала. Загалом на рахунку України за останніх п'ять сезонів – 2012/13-2016/17 – 42,633 бала. Україна, як і раніше, випереджає Бельгію (40,000) і останню у топ-10 Туреччину (38,000). Лідером рейтингу з великим відривом є Іспанія, у якій майже 100 балів (99,998). Далі йдуть Німеччина (77,498), Англія (73,391), Італія (70,998), Франція (53,999), Росія (50,332) і Португалія (49,332).

Нагадаємо, що донецький «Шахтар» програв іспанській «Сельті» у додатковий час (0:2) і останнім з українських клубів вибув з боротьби в єврокубках сезону 2016/17.