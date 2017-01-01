Українці тріумфували на міжнародних змаганнях з легкої атлетики

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27 травня Каламата приймала міжнародні легкоатлетичні змагання

Обидві дистанції 400 метрів з бар’єрами – і серед чоловіків, і серед жінок – завершилися перемогами українських спортсменів.

Анатолій Синянський виграв змагання з бігу на 400 метрів з бар’єрами серед чоловіків (51,91 с), а Вікторія Ткачук була найшвидшою серед жінок (57,40 с).

Тетяна Фетіскіна посіла друге місце з метання списа (52,37 м), а Сергій Смелик фінішував третім на дистанції 200 метрів (20,97 с).

Двома днями раніше столиця Латвії приймала Кубок Риги, і там також не обійшлося без успішних виступів українців. Змагання зі стрибків у висоту з результатом 2,21 м виграв Віктор Лонський, а Дмитро Дем’янюк був другим (2,13 м).

Олеся Повх перемогла на дистанції 100 метрів (11,53 с) і була четвертою з бігу на 200 метрів (24,05 с) у той час, як Єлизавета Бризгіна, навпаки, найшвидше з учасниць пробігла 200-метрівку (23,76 с), а на вдвічі коротшій дистанції фінішувала четвертою (11,91 с).

Дуель Євгена Гуцола і Віталія Бутрима на дистанції 400 метрів у Ризі завершилася на користь Гуцола. Він із результатом 46,64 с другий. Бутрим фінішував слідом (47,01 с). Другою з бігу на 800 метрів стала й Анастасія Ткачук (2.05,99 хв), а Лілія Лобанова перетнула фінішну лінію четвертою (2.07,02 хв).

Андрій Аліксійчук фінішував третім з бігу на 1500 метрів (3.48,26 хв).

Четверті місця в активі Ігоря Бодрова з бігу на 200 метрів (21,54 с), Василя Коваля з бігу на 3000 метрів з перешкодами (9.08,38 хв) і Марини Бех зі стрибків у довжину (6,13 м). На позначці 6,13 м приземлилася й Христина Гришутіна, проте за другою спробою вона поступилася Бех.

Дмитро Косинський був п’ятим з метання списа (77,64 м), а у цій же дисципліні серед жінок Ганна Гацько-Федусова посіла сьоме місце (55,57 м).

Джерело: Федерація легкої атлетики України