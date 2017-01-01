Українці завоювали дві медалі на завершення чемпіонату Європи у приміщенні

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5 березня у Белграді завершився чемпіонат Європи у приміщенні

У заключний день українці виграли ще дві медалі.стала срібним призером з бігу на 60 метрів, а наша жіноча естафетна команда 4х400 метрів виграла «бронзу».

І знову чутлива електроніка у Белграді-2017 нагадала про себе. У фіналі з бігу на 60 метрів жодна дівчина, щоправда, не побачила перед собою червоної картки, але вдруге вибігти з колодок дівчатам все ж довелося. Єва Свобода з Польщі помчала вперед, проте Олеся Повх зуміла її наздогнати і випередити на тисячні долі секунди. Для Олесі 7,10 с стали особистим рекордом. Проте ще швидший фініш видала британка Аша Філіп, яка і стала чемпіонкою Європи-2017 у приміщенні з результатом 7,06 с.

Після фінішу Олеся в інтерв’ю організаторам сказала про те, що задоволена і особистим рекордом, і срібною медаллю. І додала: «Всі дівчата дуже сильні, і кожна могла стати чемпіонкою. Сьогодні перемогла найкраща».

Старт жіночої естафети 4х400 метрів затримали чи не на півгодини. Проте це не завадило нашій команді у складі Ольги Бібік, Тетяни Мельник, Анастасії Бризгіної і Ольги Ляхової стати третіми. Бібік передала паличку третьою, дуже близько до польки, яка бігла другою. Мельник суперниці дещо випередили, у результаті чого Бризгіна пішла на дистанцію четвертою, хоча відставання від третього місця було досить маленьким. Але досить молодий вік спортсменки зовсім не став перепоною до впевненого бігу. Анастасія не лише повернула третю сходинку, а й забезпечила Ляховій гандикап у кілька метрів. Ольга не підвела і привела команду до бронзових медалей (3.32,10 хв).

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Перемогли польки (3.29,94 хв). Велика Британія і Північна Ірландія була другою (3.31,05 хв).

Чоловіча естафетна команда 4х400 метрів у складі Данила Даниленка, Євгена Гуцола, Олексія Позднякова і Віталія Бутрима фінішувала п’ятою (3.09,64 хв). Перемогли поляки (3.06,99 хв), а бельгійці були другими (3.07,80 хв).

Марина Бех змагалася у фіналі зі стрибків у довжину. У найкращій зі спроб, третій, приземлилася на позначці 6,59 м і стала з цим результатом сьомою. Переможниця, сербка Івана Шпановіч, у другій спробі стрибнула на фантастичні 7,16 м, які стали найкращим результатом у світовому топ-листі сезону. Але вже у наступній і взагалі показала 7,24 м, на шість менше, ніж рекорд чемпіонатів Європи у приміщенні легендарної Хайке Дрекслер. Серію стрибків за сім метрів вона продовжила і в наступній спробі – 7,17 м. Срібло з національним рекордом Великої Британії виграла Лоррейн Уген (6,97 м). Німкеня Клаудія Рат третя з особистим рекордом (6,94 м).

Джерело: Федерація легкої атлетики України