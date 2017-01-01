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    Українці здобули два золота Кубка світу з велоспорту

    • Вчора, 23:50
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    Любов Басова стала володаркою Кубка світу в дисципліні кейрин

    Українська велосипедистка піднялася на першу сходинку після заключного четвертого етапу в Лос-Анджелесі.

    На змаганнях в США Басова зуміла вийти у фінал А, де зайняла четверте місце. Олімпійській чемпіонці Крістінє Фогель, яка здобула другу поспіль перемогу в кейрине, Любов програла 0.336 секунди.

    Українка заробила 375 очок і обійшла бельгійку Нікі Дегренделе, яка в Лос-Анджелесі не виступала.

    Андрій Винокуров зміг повторити досягнення Басової, вигравши Кубок світу в спринті. Після третього етапу в Калі українець посідав друге місце в загальному заліку, маючи однакову кількість очок з поляком Камілем Кучинським.

    У Лос-Анджелесі Винокуров не зміг пробитися в півфінал, програвши у двох заїздах новозеландцеві Сему Вебстребу. У підсумковій класифікації Андрій зміг посісти шосте місце і отримати 325 очок.

    У підсумку українець зміг випередити поляка, який також не зміг вийти до півфіналу, проте зайняв лише 8-й рядок.

    Джерело: xsport.ua
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