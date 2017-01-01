Українці зібрали повний комплект медалей на етапі Кубка світу в Монтеморі

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Українські байдарочники завоювали два золота на дистанціях 500 м і 1000 м

У португальському Монтемор-у-Велью відбувся перший етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. Українці неодноразово піднімалися на п'єдестал пошани в рамках першого змагального дня.

Український тандем байдарочників Ігор Трунов і Іван Семикін завоював золото на дистанції 500 метрів, показавши час 1: 28.059, випередивши на 0.955 секунди своїх найближчих переслідувачів угорців.

Переможцями свого заїзду також стали Олег Кухарик та Віталій Цуркан, яким не було рівних на дистанції 1000 м. Українці подолали відрізок за 3: 09.732, випередивши угорських веслярів на 2 секунди, а фінів - на 3.

Срібними призерами в Португалії стали каноїсти Тарас Міщук та Дмитро Янчук, які поступилися 2 секунди кубинському дуету.

Бронзу змагань взяла Людмила Лузан, яка в каное-одиночці на дистанції 500 м поступилася майже 4 секунди угорці Віраг Балі, що стала чемпіонкою.

Відзначимо, що на етапі Кубка світу також виступала Марія Повх в каное-одиночці, проте українці не вдалося потрапити на п'єдестал пошани, показавши лише дев'ятий результат.

Нагадаємо, що на етапі Кубка світу в Португалії дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан вперше виступав в ролі головного тренера збірної. Команду на змагання Чебан відбирав на Кубку України в Дніпрі. Критеріями відбору були 1-2 місце в фіналі А плюс певний результат в заїзді - нормативи потрапляння в збірну були прописані до початку сезону в системі відбору.

Джерело: xsport.ua