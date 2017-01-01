Українець Артем Іванов завоював звання чемпіона світу з шашок-100 в Ізмірі

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Це перше подібне досягнення в історії українських шашок

В турецькому Ізмірі відбувся чемпіонат світу з шашок-100 (швидкі шашки). Турнір зібрав більшість найсильніших спортсменів світу. Міжнародний гросмейстер з Дніпра Артем Іванов завоював звання чемпіона світу.

Це перше подібне досягнення в історії українських шашок. На турнірі українець випередив трьох провідних російських гросмейстерів - Олександра Гетьманського, Олександра Шварцмана і Олександра Георгієва. Дніпрянин Артем Іванов уже мав у своєму послужному списку звання чемпіона Європи з швидких шашок в 2014 році.

На першості планети раніше найвищим досягненням для нього було четверте місце. Срібну медаль чемпіонату світу-2017 для України завоювала Ольга Балтажі з Івано-Франківська.

У командному заліку чемпіонату світу з шашок-100 і чоловіча, і жіноча збірні України посіли другі місця. У складі української команди срібні медалі виборов дует Артем Іванов та Денис Шкатула.

Аналогічного успіху в жіночій команді домоглися Ольга Балтажі і Вікторія Мотричко. Сьогодні почався ще один вид програми чемпіонату світу з шашок-100 - бліц, де українці також претендують на медалі.





Джерело: УНІАН