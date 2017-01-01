Українець Бурсак програв бій за титул чемпіона WBO Раміресу

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Наш боксер вдруге в кар'єрі упустив шанс стати чемпіоном світу

Український боксер Макс Бурсак (33-5-1, 15 КО) не зміг завоювати титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі, поступившись одноголосним рішенням суддів володарю цього титулу мексиканцю Гільберту Раміресу (35-0, 24 КО).

Бурсак робив все, що міг, але перевага Раміреса в зрості, довжині рук, техніці і швидкості виявилося занадто великим для українця, щоб зробити цей бій конкурентним.

Відзначимо, що мексиканець на 6 сантиметрів вище українця і на 11 сантиметрів має більший розмах рук.

Моментами Бурсаку щось вдавалося в рингу, але в цілому в рингу повністю домінував Рамірес, який в результаті і переміг на картах всіх суддів з рахунком 120: 106.

Джерело: segodnya.ua