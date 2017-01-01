Українець Дмитро Чумак здобув срібло на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

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Наш спортсмен посів друге місце у ваговій категорії до 94 кілограмів

Український важкоатлет Дмитро Чумак виборов срібну медаль чемпіонату Європи в хорватському Спліті у ваговій категорії до 94 кг. Спочатку у ривку наш співвітчизник подолав 174 кг, посівши третє місце.

У поштовху Дмитро підняв над головою 214 кг - це виявився кращий результат серед усіх учасників. Загальна вага, яку подолав Дмитро Чумак - 388 кг. Такий же результат - у Адама Малигова з Росії, але за додатковими показниками (кількістю спроб) йому присуджено золото. Бронзову нагороду дістав Ауримас Дідзбаліс з Литви.

Нагадаємо, це вже друга медаль українських спортсменів за сьогоднішній день на чемпіонаті Європи. Раніше Валентина Кісіль також здобула срібло у вазі до 90 кг.

Джерело: УНІАН