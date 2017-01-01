Українець Плевако виграв третій бій на професійному рингу
- Сьогодні, 16:31
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Наш боксер переміг технічним нокаутом американця Елліса
Колишній учасник команди WSB "Українські отамани" суперважкотяж Єгор Плевако (3-0, 2 КО) здобув свою третю перемогу на професійному ринзі, повідомляє boxing-mma.
У Брукліні 26-річний Плевако зустрічався з 31-річним американцем Ламарко Еллісом (2-1-0). Бій пройшов за переваги українця і завершився перемогою Плевако технічним нокаутом.
Нагадаємо, що Плевако був дворазовим переможцем найпрестижнішого аматорського турніру в США "Золоті рукавички".
Джерело: segodnya.ua