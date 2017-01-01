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    Українець Шабранський нокаутував Прайора

    • Сьогодні, 21:06
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    Наш боксер здобув 18 перемогу в кар'єрі

    Український боксер напівважкої ваги В'ячеслав Шабранський  (18-1, 15 КО) провів черговий бій на профі-рингу.

    У Нью-Йорку Шабранський нокаутував у другому раунді американця Ларрі Прайора (10-16, 5 КО), повідомляє boxing-mma.

    Нагадаємо, що це був перший бій Шабранського після поразки в грудні від Саллівана Баррера.

    Всього за кар'єру боксер з Житомира провів 19 поєдинків – 18 перемог (15 нокаутом) і одна поразка.

    Джерело: segodnya.ua

    бокс В'ячеслав Шабранський
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