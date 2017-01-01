Українець Шабранський нокаутував Прайора
- Сьогодні, 21:06
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Наш боксер здобув 18 перемогу в кар'єріУкраїнський боксер напівважкої ваги В'ячеслав Шабранський (18-1, 15 КО) провів черговий бій на профі-рингу.
У Нью-Йорку Шабранський нокаутував у другому раунді американця Ларрі Прайора (10-16, 5 КО), повідомляє boxing-mma.
Нагадаємо, що це був перший бій Шабранського після поразки в грудні від Саллівана Баррера.
Всього за кар'єру боксер з Житомира провів 19 поєдинків – 18 перемог (15 нокаутом) і одна поразка.
Джерело: segodnya.ua