Українець Шабранський нокаутував Прайора

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Наш боксер здобув 18 перемогу в кар'єрі

Український боксер напівважкої ваги(18-1, 15 КО) провів черговий бій на профі-рингу.

У Нью-Йорку Шабранський нокаутував у другому раунді американця Ларрі Прайора (10-16, 5 КО), повідомляє boxing-mma.

Нагадаємо, що це був перший бій Шабранського після поразки в грудні від Саллівана Баррера.

Всього за кар'єру боксер з Житомира провів 19 поєдинків – 18 перемог (15 нокаутом) і одна поразка.

Джерело: segodnya.ua