Українець Сіллах переміг російського боксера та завоював титул WBO Asia Pacific

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Український боксер здобув перемогу технічним рішенням суддів

Український боксер Ісмаїл Сіллах завоював вакантний титул чемпіона WBO Asia Pacific у першій важкій вазі. За право володіння цим титулом 31-річний уродженець Запоріжжя бився з росіянином Андрієм Князєвим на турнірі в Сучжоу (Китай) і здобув перемогу технічним рішенням суддів.

Поєдинок був розрахований на 10 раундів, проте після дев'ятого був зупинений через сильне розсічення над правим оком Сіллаха, яке відкрилося внаслідок зіткнення боксерів головами. На момент зупинки бою українець лідирував у суддівських записках з рахунком 87-84, 86-85 і 88-83.

Нагадаємо, Ісмаїл Сіллах, за даними рейтингу BoxRec, входить до топ-100 боксерів незалежно від вагової категорії.

Джерело: УНІАН