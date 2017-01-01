Українець Тесленко виграв свій дев'ятий бій на профі-рингу
- Сьогодні, 17:39
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Олександр за очками переміг Бернардо МаркесаНепереможений український суперважкоатлет Олександр Тесленко провів свій перший бій на території США. 24-річний уродженець Чернівців раніше боксував тільки в Канаді, де живе і тренується.
Суперником українського боксера був американець Бернардо Маркес (7-3-1). Бій тривав усі відведені вісім раундів , за підсумками яких судді винесли рішення на користь Тесленка. Суддівські оцінки - 80-72, 80-72, 79-73, повідомляє boxing-mma.com.
Нагадаємо, що Олександр Тесленко дебютував в профі у вересні 2015 року та з тих пір здобув 9 перемог, не зазнавши жодної поразки.
Джерело: segodnya.ua