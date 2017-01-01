Українець у Нью-Йорку нокаутував кубинця

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Перспективний український боксер напівсередньої ваги Сергій Богачук (3-0, 3 КО) в Нью-Йорку здобув свою третю перемогу на профі-рингу

Український боксер Сергій Богачук нокаутував в третьому раунді кубинця Ясмані Педросо (1-2, 1 КО).

З самого початку бою Богачук захопив ініціативу, однак і сам пропустив кілька ударів у другому раунді. Але вже в третьому раунді Сергій розбив свого суперника, двічі відправивши його на настил рингу - після другого нокдауну рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Сергія Богачука технічним нокаутом.

А у головному поєдинку вечора Головкін переміг Джейкобса.

Джерело: Вголос