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    Українець у Нью-Йорку нокаутував кубинця

    • Сьогодні, 19:25
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    Перспективний український боксер напівсередньої ваги Сергій Богачук (3-0, 3 КО) в Нью-Йорку здобув свою третю перемогу на профі-рингу

     Український боксер Сергій Богачук  нокаутував в третьому раунді кубинця Ясмані Педросо (1-2, 1 КО).

    З самого початку бою Богачук захопив ініціативу, однак і сам пропустив кілька ударів у другому раунді. Але вже в третьому раунді Сергій розбив свого суперника, двічі відправивши його на настил рингу - після другого нокдауну рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Сергія Богачука технічним нокаутом.

    А у головному поєдинку вечора Головкін переміг Джейкобса.

    Джерело: Вголос

    бокс
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