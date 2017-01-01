Українець з рекордом виграв Кубок світу зі стрільби
- Сьогодні, 21:16
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У боротьбі за перемогу Павло Коростильов випередив світових зірок кульової стрільбиНа Кубку світу в Мюнхені в стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів українець Павло Коростильов став переможцем.
У боротьбі за перемогу українець випередив світових зірок кульової стрільби - чотириразового олімпійського чемпіона Чин Джон О з Кореї, екс-чемпіона світу Томоюкі Мацуда з Японії.
Варто зазначити, що 20-річний Коростильов у фіналі встановив новий світовий рекорд серед молоді – 240,9 бали.
Джерело: УНН