Українець завоював золото чемпіоната Європи з тхеквондо

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Владислава Бондаря було визнано найкращим спортсменом чемпіонату

Молодіжна збірна України з тхеквондо ВТФ повертається додому з двома медалями чемпіонату Європи, який з 6 по 9 квітня 2017 року тривав у столиці Болгарії.

За регламентом країни-учасниці могли виставляти по два склади. І обидві нагороди українські спортсмени здобули у ваговій категорії до 87 кг серед чоловіків.

Чемпіоном Європи серед молоді став киянин Владислав Бондар. Він стартував з перемоги 15:8 над суперником з Хорватії Іваном Сапіною, потім з рахунком 12:8 переміг грека Христофороса Калліфоніса, а в півфіналі з рахунком 6:2 переміг тхеквондиста зі Словенії Лучіана Кобала.

У фіналі, де Владислав зустрівся з Оркуном Атеслі з Туреччини, володаря чемпіонського титулу визначив додатковий раунд за золотий бал. Переможцем вийшов українець, який і став чемпіоном Європи. Крім того, Владислава Бондаря було визнано найкращим спортсменом чемпіонату.

Джерело: sport.ua