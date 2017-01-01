  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець завоював золото чемпіоната Європи з тхеквондо

    • Сьогодні, 14:43
    • Розсилка

    Владислава Бондаря було визнано найкращим спортсменом чемпіонату

    Молодіжна збірна України з тхеквондо ВТФ повертається додому з двома медалями чемпіонату Європи, який з 6 по 9 квітня 2017 року тривав у столиці Болгарії.

    За регламентом країни-учасниці могли виставляти по два склади. І обидві нагороди українські спортсмени здобули у ваговій категорії до 87 кг серед чоловіків.

    Чемпіоном Європи серед молоді став киянин Владислав Бондар. Він стартував з перемоги 15:8 над суперником з Хорватії Іваном Сапіною, потім з рахунком 12:8 переміг грека Христофороса Калліфоніса, а в півфіналі з рахунком 6:2 переміг тхеквондиста зі Словенії Лучіана Кобала.

    У фіналі, де Владислав зустрівся з Оркуном Атеслі з Туреччини, володаря чемпіонського титулу визначив додатковий раунд за золотий бал. Переможцем вийшов українець, який і став чемпіоном Європи. Крім того, Владислава Бондаря було визнано найкращим спортсменом чемпіонату.

    Джерело: sport.ua

    чемпіонат Європи тхеквондо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ