Українець Жирний став 15-м в гонці переслідування на чемпіонаті Європи
- Сьогодні, 19:00
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Розсилка
Два перших місця в гонці дісталися росіянам, «бронзу» завоював латвієцьУ польському Душніки-Здруй закінчилася чоловіча гонка переслідування в рамках чемпіонату Європи з біатлону.
Переможцем гонки став росіянин Олександр Логінов. Другим до фінішу прийшов його співвітчизник Євген Геранічев, а третім - латвієць Андрій Расторгуєв.
Українець Олександр Жирний з одним промахом на першому вогневому рубежі став 15-м, відставши від переможця більш, ніж на дві хвилини.
Переслідування. Чоловіки
1. Олександр Логінов (Росія) (0+0+0+1) 31:48.2
2. Євген Гаранічев (Росія) (0+0+1+0) +27.8
3. Андрій Расторгуєв (Латвія) (0+1+1+2) +59.5
...
15. Олександр Жирний (Україна) (1+0+0+0) +2:04.7
Джерело: segodnya.ua