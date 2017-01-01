Українець Жирний став 15-м в гонці переслідування на чемпіонаті Європи

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Два перших місця в гонці дісталися росіянам, «бронзу» завоював латвієць

У польському Душніки-Здруй закінчилася чоловіча гонка переслідування в рамках чемпіонату Європи з біатлону.

Переможцем гонки став росіянин Олександр Логінов. Другим до фінішу прийшов його співвітчизник Євген Геранічев, а третім - латвієць Андрій Расторгуєв.

Українець Олександр Жирний з одним промахом на першому вогневому рубежі став 15-м, відставши від переможця більш, ніж на дві хвилини.

Переслідування. Чоловіки

1. Олександр Логінов (Росія) (0+0+0+1) 31:48.2

2. Євген Гаранічев (Росія) (0+0+1+0) +27.8

3. Андрій Расторгуєв (Латвія) (0+1+1+2) +59.5

...

15. Олександр Жирний (Україна) (1+0+0+0) +2:04.7

Джерело: segodnya.ua