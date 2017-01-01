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    Українець Жирний став 15-м в гонці переслідування на чемпіонаті Європи

    • Сьогодні, 19:00
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    Два перших місця в гонці дісталися росіянам, «бронзу» завоював латвієць

    У польському Душніки-Здруй закінчилася чоловіча гонка переслідування в рамках чемпіонату Європи з біатлону.

    Переможцем гонки став росіянин Олександр Логінов. Другим до фінішу прийшов його співвітчизник Євген Геранічев, а третім - латвієць Андрій Расторгуєв.

    Українець Олександр Жирний  з одним промахом на першому вогневому рубежі став 15-м, відставши від переможця більш, ніж на дві хвилини.

    Переслідування. Чоловіки

    1. Олександр Логінов (Росія) (0+0+0+1) 31:48.2
    2. Євген Гаранічев (Росія) (0+0+1+0) +27.8
    3. Андрій Расторгуєв (Латвія) (0+1+1+2) +59.5
    ...
    15. Олександр Жирний (Україна)  (1+0+0+0) +2:04.7

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон чемпіонат Європи
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