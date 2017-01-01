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    Українка Конарєва стала чемпіонкою зі стрільби з пневматичного пістолета

    • Сьогодні, 23:28
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    Поліна Конарєва перемогла на щорічному міжнародному турнірі з кульової стрільби ISAS у Дортмунді

    На 33-му щорічному міжнародному турнірі ISAS, що проходить у Дортмунді, Поліна Конарєва  у стрільбі із пневматичного пістолета (вправа ПП-2), показавши кращий результат у фіналі, стала чемпіонкою .

    Крім того, на міжнародних змаганнях у Вроцлаві, які проводяться виключно зі швидкострільного пістолета серед чоловіків та юнаків (вправа МП-8), українець Денис Ворона  став срібним призером (результат кваліфікації - 565 оч., фінал - 23), а інший наш співвітчизник Павло Коростильов - бронзовим (результат кваліфікації - 575 оч., фінал - 19), поінформували у федерації.

    Джерело: Укрінформ

    стрільба з пневматичного пістолета
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