Українка Конарєва стала чемпіонкою зі стрільби з пневматичного пістолета

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Поліна Конарєва перемогла на щорічному міжнародному турнірі з кульової стрільби ISAS у Дортмунді

На 33-му щорічному міжнародному турнірі ISAS, що проходить у Дортмунді, Поліна Конарєва у стрільбі із пневматичного пістолета (вправа ПП-2), показавши кращий результат у фіналі, стала чемпіонкою .

Крім того, на міжнародних змаганнях у Вроцлаві, які проводяться виключно зі швидкострільного пістолета серед чоловіків та юнаків (вправа МП-8), українець Денис Ворона став срібним призером (результат кваліфікації - 565 оч., фінал - 23), а інший наш співвітчизник Павло Коростильов - бронзовим (результат кваліфікації - 575 оч., фінал - 19), поінформували у федерації.

Джерело: Укрінформ