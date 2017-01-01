Українка кваліфікувалася у довільну програму на ЧЄ з фігурного катання

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Анна Хниченкова посіла 21-е місце після виконання короткої програми

Українська фігуристказ Дніпра посіла 21-е місце після виконання короткої програми на чемпіонаті Європи з фігурного катання, що стартував у чеському місті Острава..

За свій прокат 22-річна учениця В'ячеслава Ткаченка отримала від суддів 48,93 бали, кваліфікувавшись таким чином у довільну програму.

Повідомляється, що під час її виступу не обійшлося без падіння – спортсменка не впоралася з потрійним фліпом. Водночас решту стрибків Хниченкова виконала добре, зокрема, каскад потрійний лутц-потрійний тулуп.

За результатами короткої програми у жіночому одиночному катанні лідирує чемпіонка світу та Європи росіянка Євгенія Мєдвєдєва,котра набрала 78,92 бали. На другому місці її співвітчизниця Анна Погорілая – 74,39, на третьому - п'ятиразова чемпіонка Європи італійка Кароліна Костнер – 72,40.

Відзначимо, що з довільною програмою фігуристки виступатимуть 27 січня.

Нагадаємо, що на лід чемпіонату Європи вийдуть 18 спортивних та 30 танцювальних пар, а в одиночному катанні 36 чоловіків та 34 жінки.

Джерело: УНН