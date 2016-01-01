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    Українка Музичук стала чемпіонкою світу з шахів

    • Сьогодні, 18:12
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    Наша спортсменка виграла світову першість зі швидких шахів

    Львівський гросмейстер Анна Музичук  достроково виграла чемпіонат світу зі швидких шахів, що відбувається зараз у Катарі.

    В передостанньому, 11-му турі першості Музичук зіграла внічию з болгаркою Стефановою і, набравши 9 очок, стала недосяжною для суперниць. Красива дострокова перемога!

    У чоловічому турнірі попереду ще два тури. Там шанси на медалі має земляк Анни - львів'янин Василь Іванчук, котрий йде в групі лідерів.

    Нагадаємо, що свого часу Анна Музичук вигравала "золото" чемпіонату світу з бліцу (2014), а Іванчук був віце-чемпіоном світу з класичних шахів (2001).


    Джерело: segodnya.ua

    шахи
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