  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українка Савчук виграла парний тенісний турнір в Хобарті

    • Сьогодні, 11:36
    • Розсилка

    Наша тенісистка зіграла в другому фіналі парного турніру поспіль

    Румунка Ралука Олару і українка Ольга Савчук  здобули перемогу в парному розряді турніру в Хобарті, Австралія, з призовим фондом в 250 тисяч доларів.

    У фіналі вони взяли верх над Габріелою Дабровські з Канади і китаянкою Ян Чжаосюань - 0: 6, 6: 4, 10: 5.

    Для пари Савчук/Олару це був уже другий фінал поспіль в цьому році. На чемпіонаті в Шеньчжені україно-румунський дует поступився в боротьбі за титул другим сіяним Андреа Главачкова (Чехія)/Пен Шуай (Китай).

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Ольга Савчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ