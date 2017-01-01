Українка Савчук виграла парний тенісний турнір в Хобарті

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Наша тенісистка зіграла в другому фіналі парного турніру поспіль

Румунка Ралука Олару і українказдобули перемогу в парному розряді турніру в Хобарті, Австралія, з призовим фондом в 250 тисяч доларів.

У фіналі вони взяли верх над Габріелою Дабровські з Канади і китаянкою Ян Чжаосюань - 0: 6, 6: 4, 10: 5.

Для пари Савчук/Олару це був уже другий фінал поспіль в цьому році. На чемпіонаті в Шеньчжені україно-румунський дует поступився в боротьбі за титул другим сіяним Андреа Главачкова (Чехія)/Пен Шуай (Китай).

Джерело: segodnya.ua