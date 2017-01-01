Українка Світоліна зіграє з першою ракеткою світу

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Ангелік Кербер пробилася до чвертьфіналу тенісного турніру в Брісбені

Перша ракетка світу німецька тенісистка Ангелік Кербер вийшла до 1/4 фіналу турніру в австралійському Брісбені, призовий фонд якого становить майже 900 тисяч доларів.

У своєму першому матчі на турнірі Кербер у другому колі з рахунком 6:3, 2:6, 6:3 переграла 20-річну австралійку Ешлі Барті, яка в світовому рейтингу розташовується на 271-му рядку. Зустріч тривала 1 годину 45 хвилин. Німкеня зробила по ходу зустрічі 5 кейсів при 9 подвійних помилках і реалізувала 4 брейк-поінт з 10.

За вихід у півфінал змагань 28-річна Кербер побореться з українкою Еліною Світоліною (6-й номер посіву).

Джерело: segodnya.ua