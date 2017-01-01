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    Українка Ястремська виграла перший матч у кар'єрі на турнірах WTA

    • Сьогодні, 12:41
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    16-річна одеситка обіграла екс-тенісистку першої десятки Андреа Петкович з Німеччини

    Українська 16-річна тенісистка Даяна Ястремськаздобула свою першу перемогу в основній сітці турніру WTA, відразу обігравши сіяну спортсменку.

    У матчі першого раунду TEB BNP Paribas Instanbul Cup у Стамбулі 16-річна одеситка обіграла екс-тенісистку першої десятки Андреа Петкович з Німеччини, посіяну на турнірі під 8-м номером – 3:6, 6:0, 6:3.

    У вирішальній партії українка поступалася 0:2, відіграла кілька брейкпойнтів у третьому геймі і переламала хід боротьби.

    Подаючи на матч, Ястремська зуміла відігратися з рахунку 15:40 і реалізувала перевагу з першого ж матчболу.

    Повідомляється, що поєдинок тривав 2 години 4 хвилини. На рахунку одеситки 3 ейси і 4 подвійні помилки. Примітно, що українська тенісистка відіграла 12 брейкпойнтів з 16.

    Варто зазначити, що наступна суперниця 16-річної тенісистки визначиться в поєдинку між росіянкою Ганною Калинською і представницею Тайваню Кайчжень Чжан.

    Додамо, що під першим номером на змаганнях у Стамбулі посіяна Еліна Світоліна, яка розпочне турнір матчем з 210-ю ракеткою світу Вікторією Каменською з Росії. Окрім того, ще одна українка Катерина Козлова зустрічатиметься із 6-ю сіяною бельгійкою Елізою Мертенс.

    Джерело: УНН

    теніс
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