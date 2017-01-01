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    Українка здобула медаль на Кубку Європи з фрістайлу

    • Сьогодні, 13:47
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    Ольга Полюк посіла 3 місце на п'єдесталі пошани

    На етапі Кубка Європи з фрістайлу, який відбувся в швейцарському Айроло, у дисципліні акробатика до трійки лідерів увійшла українська спортсменка Ольга Полюк.

    Набравши 192 FIS поінтів, українка посіла 3 місце на п'єдесталі пошани.

    Варто відзначити, що 29-річна О.Полюк у 2007 році ставала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату світу з фрістайлу.

    Додамо, що в минулому році фрісталіст Олександр Абраменко став першим в історії українцем, котрий завоював малий Кришталевий глобус за підсумками сезону.

    Джерело: УНН

    Кубок Європи
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