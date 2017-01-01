Українка здобула медаль на Кубку Європи з фрістайлу
- Сьогодні, 13:47
-
Розсилка
Ольга Полюк посіла 3 місце на п'єдесталі пошаниНа етапі Кубка Європи з фрістайлу, який відбувся в швейцарському Айроло, у дисципліні акробатика до трійки лідерів увійшла українська спортсменка Ольга Полюк.
Набравши 192 FIS поінтів, українка посіла 3 місце на п'єдесталі пошани.
Варто відзначити, що 29-річна О.Полюк у 2007 році ставала бронзовою призеркою юніорського чемпіонату світу з фрістайлу.
Додамо, що в минулому році фрісталіст Олександр Абраменко став першим в історії українцем, котрий завоював малий Кришталевий глобус за підсумками сезону.
Джерело: УНН